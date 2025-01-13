Casino İşletmecileri Birliği Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek, sektörün devlete ödedikleri 1.5 milyar TL vergiye rağmen hükümetin sektöre karşı ilgisizliğini eleştirdi. Sarıçiçek, Kurumlar Vergisi’nin yüzde 52’sini 33 casinolu otelin ödediğine vurgu yaptı.

Casino İşletmecileri Birliği Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek, hükümetin casino sektörüne yönelik umursamaz tavrını eleştirdi ve 2023 yılı itibariyle, casino işletmelerinin devlete ödedikleri verginin 1.5 milyar TL'yi bulduğunu açıkladı. Sarıçiçek, buna karşın sektöre yönelik gerekli desteğin verilmediğini ve hükümetin turizm fonunun yetersizliğine dikkat çekti.

2023 yılı verilerine göre, casino işletmeleri toplamda 1 milyar 549 milyon 900 bin TL vergi ödediklerini ve bu rakamın, ülkedeki tüm kurumların ödediği toplam verginin yüzde 52’sini oluşturduğunu belirten Sarıçiçek, “Casino işletmeleri devletin en büyük vergi kaynaklarından biri haline gelmişken, hükümetin sektörü görmezden gelmesi kabul edilemez” dedi.

SİM TV’de Orhan Tolun’un konuğu olan Sarıçiçek, Ercan Havalimanı’nda yılbaşı haftasında gerçekleştirilen 738 uçuş ve 95 bini aşkın yolcuya dikkat çekerek, “95 bin yolcunun en az 60 bininin casino odaklı geldiğini tahmin ediyorum. Bu sektöre yönelik bir politikamız olsa, bu sayede turizm gelirleri çok daha yüksek olurdu” dedi.

Sarıçiçek, “2025 yılı için sadece casinoların ödeyeceği ruhsat harcı 27 milyon Euro. Ama buna karşın, turizm fonuna gelmesi gereken 50 milyon TL’nin sadece 10 milyon TL’si fona ayrılıyor. Bu, hem sektörün büyüklüğünü hem de hükümetin vergi toplama konusunda ne kadar başarısız olduğunu gösteriyor” dedi.

Kıbrıs’ın güneyindeki casino sektörüyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sarıçiçek, hükümetin yıllarca karşı çıktığı casino açılışlarının güneyde başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin ardından, sektördeki gelişmeleri gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. “Güney, 2017 yılında yasa çıkararak 2018'de dünyaca ünlü bir şirketin şubesini açtı. Kuzeyde ise bu alanda hala vizyon eksikliği var. Sektör kendini geliştirmeye çalışıyor ama hükümetten destek bulamıyoruz” dedi.