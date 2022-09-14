Yusuf Yönlüer turnuvasında ilk şampiyon Eren Yılmaz

KKTF ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenen Kuzey Rüzgarı Cup 8-10-14 Yaş, 13+Büyükler ve Yeni Başlayanlar kategorileri ile TheCoffee Hane Cup 9-12-16 Yaş ve Senyörler kategorilerinde GTK kortlarında gerçekleşiyor.

Turnuvada ilk şampiyon 12 Yaş Erkeklerde Eren Yılmaz oldu.

Kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;



12 YAŞ ERKEKLER FİNAL

Eren Yılmaz – Asım Aras Astan 6-3 6-4

13+ ERKEKLER YARI FİNAL

Jean ChrıstoeSchrotter – Arca Özdinak 0-6 0-6

Erin SchrotterBozkaya – Toprak Berkol WO

Batur Evre – Tim Driessen 0-6 2-6

12 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER YARI FİNAL

Baran Başaran / Sevinç Oğan – Almira Akşahin / Çınar Elmalı 5-7 6-4 8-10

50+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

Zafer Hıdıroğlu – Börte Kağan Barlasoğlu 6-1 6-1

YENİ BAŞLAYANLAR ERKEK ÇEYREK FİNAL

Uraz Şentürk – Mert Şardu 1-6 2-6

Erhan Akyüz – Rauf Kürşad 0-6 0-6

Kasra MohammedZadeh – MatinRazavi 6-3 6-0

Doğuş Dede – Kemal Taşcı

YENİ BAŞLAYANLAR KADIN ÇEYREK FİNAL

Nağme Ekenoğlu – Nurcan Kapcami 6-0 6-0

Simge Korkmazcan – Betül Gökay 1-6 2-6

Toya Göker – Ayşe Dayı 3-6 0-6

Diana Manashikana – Çiğdem Gülmüş 6-0 6-0

