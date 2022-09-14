banner875
banner815
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
25 0
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
13 0
 
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
26 0
Drag Yarışı nefesleri kesti
Drag Yarışı nefesleri kesti
17 0
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
86 0
55 0
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var"
40 0
banner797

Yusuf Yönlüer turnuvasında ilk şampiyon Eren Yılmaz

banner476

banner825
Yusuf Yönlüer turnuvasında ilk şampiyon Eren Yılmaz
KKTF ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenen Kuzey Rüzgarı Cup 8-10-14 Yaş, 13+Büyükler ve Yeni Başlayanlar kategorileri ile TheCoffee Hane Cup 9-12-16 Yaş ve Senyörler kategorilerinde GTK kortlarında gerçekleşiyor.
Turnuvada ilk şampiyon 12 Yaş Erkeklerde Eren Yılmaz oldu.
Kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;   
 
12 YAŞ ERKEKLER FİNAL
Eren Yılmaz – Asım Aras Astan 6-3 6-4
13+ ERKEKLER YARI FİNAL
Jean ChrıstoeSchrotter – Arca Özdinak 0-6 0-6
Erin SchrotterBozkaya – Toprak Berkol WO
Batur Evre – Tim Driessen 0-6 2-6
12 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER YARI FİNAL
Baran Başaran / Sevinç Oğan – Almira Akşahin / Çınar Elmalı 5-7 6-4 8-10
50+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
Zafer Hıdıroğlu – Börte Kağan Barlasoğlu 6-1 6-1
YENİ BAŞLAYANLAR ERKEK ÇEYREK FİNAL
Uraz Şentürk – Mert Şardu 1-6 2-6
Erhan Akyüz – Rauf Kürşad 0-6 0-6
Kasra MohammedZadeh – MatinRazavi 6-3 6-0
Doğuş Dede – Kemal Taşcı
YENİ BAŞLAYANLAR KADIN ÇEYREK FİNAL
Nağme Ekenoğlu – Nurcan Kapcami 6-0 6-0
Simge Korkmazcan – Betül Gökay 1-6 2-6
Toya Göker – Ayşe Dayı 3-6 0-6
Diana Manashikana – Çiğdem Gülmüş 6-0 6-0
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.