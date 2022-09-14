Yusuf Yönlüer turnuvasında ilk şampiyon Eren Yılmaz

KKTF ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenen Kuzey Rüzgarı Cup 8-10-14 Yaş, 13+Büyükler ve Yeni Başlayanlar kategorileri ile TheCoffee Hane Cup 9-12-16 Yaş ve Senyörler kategorilerinde GTK kortlarında gerçekleşiyor.
Turnuvada ilk şampiyon 12 Yaş Erkeklerde Eren Yılmaz oldu.
Kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ ERKEKLER FİNAL
Eren Yılmaz – Asım Aras Astan 6-3 6-4
13+ ERKEKLER YARI FİNAL
Jean ChrıstoeSchrotter – Arca Özdinak 0-6 0-6
Erin SchrotterBozkaya – Toprak Berkol WO
Batur Evre – Tim Driessen 0-6 2-6
12 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER YARI FİNAL
Baran Başaran / Sevinç Oğan – Almira Akşahin / Çınar Elmalı 5-7 6-4 8-10
50+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
Zafer Hıdıroğlu – Börte Kağan Barlasoğlu 6-1 6-1
YENİ BAŞLAYANLAR ERKEK ÇEYREK FİNAL
Uraz Şentürk – Mert Şardu 1-6 2-6
Erhan Akyüz – Rauf Kürşad 0-6 0-6
Kasra MohammedZadeh – MatinRazavi 6-3 6-0
Doğuş Dede – Kemal Taşcı
YENİ BAŞLAYANLAR KADIN ÇEYREK FİNAL
Nağme Ekenoğlu – Nurcan Kapcami 6-0 6-0
Simge Korkmazcan – Betül Gökay 1-6 2-6
Toya Göker – Ayşe Dayı 3-6 0-6
Diana Manashikana – Çiğdem Gülmüş 6-0 6-0
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.