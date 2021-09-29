Yusuf Yönlüer Turnuvasında heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen Yusuf Yönlüer Turnuvası 2021 devam ediyor.

Yusuf Yönlüer Turnuvası 2021’de çok çekişmeli ve zevkli karşılaşmalar yaşandığı kategorilerde devam ediyor.

Turnuvada oynanan günün maçları ve sonuçlar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR – FİNAL

BEREN BAŞARAN - İREM ÖZEN 4-2/4-5/10-4

9 YAŞ ERKEKLER – FİNAL

DENİZ VAROĞLU - POYRAZ VURAL 4-0/4-0

12 YAŞ KIZLAR – FİNAL

SİMRE KELEŞ - GİRNE UMUT YEREBAKAN 6-2/6-1

12 YAŞ ERKEKLER – FİNAL

BORA ERİN - ENVER ADA GENÇEL 6-0/6-2

16 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

BATUR EVRE - ERİN S. BOZKAYA 6-2/6-2

BÜYÜK ERKEKLER - 1.TUR

ERSEL KALFAOĞLU - TOPRAK BERKOL 6-3/6-1

İBRAHİM AĞUN - ARAS ÇELİK 6-2/6-4

BÜYÜK ÇİFT KADINLAR - FİNAL

Azra S.Yalkıç / Elçin Özbilen - Özay Barutçu / Sevilay Barutçu 6-0/6-4

13+ LİSANSSIZ YENİ BAŞLAYANLAR KATEGORİSİ

ENDER ÇABUKER - SİMGE BARDAK 6-3/6-2

ALİ TÜZEL - ÇAĞLAR TÜRK 6-0/6-1

SILA GÜL - MAVİ ÖZERSAY 6-2 5-7 10-7

HÜSEYİN YÜKSEL - DENİZ DENNER 6-1/6-3

