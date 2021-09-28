Yusuf Yönlüer Turnuvasında heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) tarafından düzenlenen Yusuf Yönlüer Turnuvası 2021 sürüyor.

Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen Yusuf Yönlüer Turnuvası 2021,kategorilerde oynanan çekişmeli ve zevkli maçlar ile devam ediyor. Turnuvada oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ KIZLAR – YARI FİNAL

BEREN BAŞARAN-MİRA YÜKSEL 4-0/4-1

İREM ÖZEN-ANASTASİİA ALSHİNA 4-2/4-0

9 YAŞ ERKEKLER – YARI FİNAL

DENİZ VAROĞLU-AREL ŞAHİN 4-1/4-0

POYRAZ VURAL-SAİD ZEKİ AVCI 1-4/4-2/10-7

12 YAŞ KIZLAR – YARI FİNAL

GİRNE UMUT YEREBAKAN-SEVİNÇ OĞAN 6-1/6-1

SİMRE KELEŞ- ALMİRA AKŞAHİN 6-2/6-2

12 YAŞ ERKEKLER – YARI FİNAL

BORA ERİN-RÜZGAR VURAL 6-1/6-2

ENVER ADA GENÇEL-NOA DUCHATEU 6-0/6-2

16 YAŞ KIZLAR – ÇEYREK FİNAL

ELÇİN ÖZBİLEN- SELİN ÖNAL 6-3/6-3

16 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

TOPRAK BERKOL- GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 0-6/6-2/7-5

SENYÖR 30+ KADINLAR – ÇEYREK FİNAL

ÖZLEM UÇKAÇ BORANHAN - SİNEM SAYAR ERCANTAN 3-6/4-6

İPEK CİVİSİLLİ - İPEK ÖZSEV 6-3/6-1

SENYÖR 50+ ERKEKLER – ROUND ROBİN

AARON FLAMSON - NURİ ARSLAN 6-1/6-0

JEAN CHRISTOHE SCHROTTER - ORHUN DOĞASAL 1-6/2-6

13+ LİSANSSIZ YENİ BAŞLAYANLAR KATEGORİSİ

HÜSEYİN YÜKSEL / RAUF KÜRŞAD (W.O) - HİLMİ DAMDELEN / NAZIM OKYAY

ÇİĞDEM GÜLMÜŞ (W.O) - LAL SORGUN

AYŞE GÜNERMAN - BETÜL GÖKAY 6-1/6-1

