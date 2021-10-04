Yusuf Yönlüer Turnuvasında heyecan devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gönyeli Tenis Kulübü tarafından organize edilen Yusuf Yönlüer Turnuvası 2021 devam ediyor.

Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen Yusuf Yönlüer Turnuvası 2021, kategorilerde oynanan çekişmeli ve zevkli maçlar ile heyecan giderek artıyor. Turnuvada oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;

10 YAŞ KIZLAR - ÇEYREK FİNAL

VERA GAZİ - İREM ÖZEN 1-4/4-0/11-9

BEREN BAŞARAN - BEREN ŞEREN 4-1/4-1

10 YAŞ ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL

ÇINAR ELMALI - TOPRAK ATA CANDAN 4-2 / 5-3

BARAN BAŞARAN - CAFER TOSUNOĞLU 5-3 / 4-0

DENİZ H. ÖNEN - KIVANÇ ÖZTUĞ 4-0 / 4-1

ASIM ARAS ASTAN - DENİZ VAROĞLU 4-0 / 4-5 / 10-1

14 YAŞ KIZLAR - ÇEYREK FİNAL

SAHİL ECE YEREBAKAN - ALMİRA AKŞAHİN 6-4 / 6-0

SİMRE KELEŞ - ÖZGÜL ŞAH 0-6 / 0-6

YEZDA ÖKSÜZOĞULLARI - EKİN KARASU 2-6 / 3-6

KAYRA YÜCEER - ELVİN ALTUĞ 6-0 / 6-0

14 YAŞ ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL

ARAS ÇELİK - RÜZGAR VURAL 6-2 / 6-1

KONSTANTİN KAN - TOPRAK ALTUNTAŞ 6-1 / 6-0

KAYA HALKSEVEN - BORA ERİN 4-6 / 4-6

İBRAHİM CAN ARABACI - EMİR ASAF YÜKSEL 6-2 / 6-0

16 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL

ERSEL KALFAOĞLU-YÜCEL ARHAN ONURLU 6-0 / 6-1

TOPRAK BERKOL - BATUR EVRE 6-3 / 2-6 / 6-4

16 YAŞ ERKEKLER - FİNAL

ERSEL KALFAOĞLU - TOPRAK BERKOL 6-2 / 6-2

16 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL

ELÇİN ÖZBİLEN - ZEYNEP ERTANOĞLU 6-0 / 6-2

NADİR ÇINARLILI - KAYRA YÜCEER 6-4 / 7-5

16 YAŞ KIZLAR - FİNAL

ELÇİN ÖZBİLEN - NADİR ÇINARLILI 7-5 / 2-6 / 6-3

BÜYÜK KADINLAR - 1.TUR

ZEYNEP ERTANOĞLU - TANSEL ŞIK 1-6 / 1-6

BÜYÜK ERKEKLER - 1. TUR

YALIN DOĞASAL - ERİN BOZKAYA 6-7 / 4-6

GÖKTUĞ Y. GÖKBAYRAK - BERKE CAN EKİNCİ 6-2 / 6-4

SENYÖR 30+ KADINLAR – YARI FİNAL

ŞAFAK GÜZOĞLU - SİNEM SAYAR ERCANTAN 6-0 / 6-0

SENYÖR 30+ KARIŞIK ÇİFTLER – YARI FİNAL

Sercan Erozan / Şafak Güzoğlu - Özlem Boranhan / Aaron Flamson 6-4 / 6-4

BURAK GAZİ / İPEK CİVİSİLLİ - İZZET KANAGA / İREM İLERİCİ 3-6 / 5-7

SENYÖR 40+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

BURAK GAZİ - ZAFER HIDIROĞLU 6-0 / 6-1

FRANZ BAUERNHOFER - İZZET KANAGA 3-6 / 1-6

SENYÖR 50+ ERKEKLER – ROUND ROBİN

JEAN CHRISTOHE SCHROTTER - MUSTAFA TAŞELİ 5-7 / 1-6

