Yusuf Yönlüer turnuvası sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından organize edilen ve Yusuf Yönlüer anısına oynanan Yusuf Yönlüer 2021 Turnuvası devam ediyor.

Yusuf Yönlüer 2021 Turnuvası’nda 30 Eylül 2021 tarihinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

30/09/2021 PERŞEMBE

10 YAŞ KIZLAR GRUP MAÇLARI

VERA GAZİ- ZARİF DAYI 1-4/2-4

BEREN BAŞARAN- ENRA ÇAKARTAŞ 2-4/5-4/6-10

GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU- BEREN ŞEREN 4-1/4-1

MEYRA ESER- GÜLAY MEYRA AVCI 4-1/4-0

GİRNE UMUT YEREBAKAN- NEHİR GÜRSES 4-1/4-1

ANNA VİSHNİAKOVA- DANİELA AGAFONOVA 0-4/0-4

İREM ÖZEN- SOFIIA LUTFULLINA 4-0/4-0

10 YAŞ ERKEKLER GRUP MAÇLARI

BARAN BAŞARAN- AREL ŞAHİN 5-4/4-1

ASIM ARAS ASTAN- AREL SARIBAŞ 4-0/4-0

ÇINAR ELMALI- ERDAL ARABACIOĞLU 4-1/4-2

CAFER TOSUNOĞLU- ERİM SELÇUK MAZHAR 4-0/4-1

TOPRAK ATA CANDAN- TUĞRA İRFANOĞLU 2-4/5-3/10-8

KIVANÇ ÖZTUĞ (W.O)- DEVİN BEDEVİ

DENİZ VAROĞLU- ÇAĞ REFİKOĞLU 4-0/4-2

14 YAŞ ERKEKLER 1. TUR MAÇLARI

TOLCAN ŞEREN-TOPRAK ALTUNTAŞ 0-6/2-6

HASAN ARAS DUMAN-RÜZGAR VURAL 3-6/2-6

ARAS ÇELİK-AKAY ALİ SAĞKANAT 7-5/3-6/6-4

KONSTANTİN KAN-NOA DUCHATEU 6-3/6-4

