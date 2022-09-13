Yusuf Yönlüer anı turnuvalarında finallere doğru

Gönyeli Tenis Kulübü Yusuf Yönlüer Kuzey Rüzgarı Cup ile TheCoffee Hane Cup karşılaşmalarında sona doğru ilerleniyor.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenen Kuzey Rüzgarı Cup 8-10-14 Yaş, 13+Büyükler ve Yeni Başlayanlar kategorileri ile TheCoffee Hane Cup 9-12-16 Yaş ve Senyörler kategorilerinde Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında sürüyorr. Kategorilerde oynanan yarı final maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;



12 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

Eren Yılmaz – Hasan Aras Duman 6-4 6-4

Deniz Hüseyin Önen – Asım Aras Astan 0-6 3-6

12 YAŞ KIZLAR YARI FİNAL

Sevinç Oğan – Almira Akşahin 1-6 1-6

Girne Umut Yerebakan – Lara Onurlu 6-1 7-5

12 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER YARI FİNAL

Kıvanç Öztuğ – Vera Gazi / Almira Akşahin – Çınar Elmelılı 3-6 3-6

Asım Aras Astan – Girne Umut Yerebakan / Recep Yalovalı – Nehir Gürses 6-2 6-1



16 YAŞ ERKEKLER – YARI FİNAL

Aras Çelik – Toprak Berkol 2-6 2-6

Rüzgar Vural – Batur Evre 2-6 0-6



13+ KADINLAR ROUND 1

Özgül Şah – Ekin Karasu 5-7 3-6

13+ ÇİFT ERKEKLER

Özel Pakan – Enver Ada Gençel / DjamalMokhamedAkhmed – Derviş Akay Çolak 3-6 5-7



50+ ERKEKLER

Nuri Arslan – Murat Şahin 6-2 6-2

YENİ BAŞLAYANLAR ERKEK 1. ROUND

Uraz Şentürk – İzzet Alsakal 6-4 6-1

Mustafa Yüksel – Rauf Kürşad 3-6 0-6

Hasan Sarpten – Mert Şardu WO

Mehmet Yavuzhan – Erhan Akyüz 0-6 1-6

Doğuş Dede – Bertuğ Korucu 6-4 6-2

Özgür Türcan – Kemal Taşcı 6-4 3-6 7-10

Metin Rezavi – Önder Şentürk 5-7 6-3 10-4

Merter Refikoğlu – Kasra MohammedZadeh 6-4 1-6 6-10





