Yusuf Yönlüer anı maçlarında heyecan dorukta

KKTF ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenen KUZEY RÜZGARI CUP8-10-14 Yaş, 13+Büyükler ve Yeni Başlayanlar kategorileri ile THE COFFEE HANE CUP9-12-16 Yaş ve Senyörler kategorilerinde GTK kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ ERKEKLER ROUND RUBIN
Çağ Refikoğlu – Pars Ozan 4-1
Tanıl İşgüzar – Erbay Demirpençe 4-1
Uzay Şakir – Aren Yumurtacıoğlu 1-4
Hüda Çelebi – Osman Aren Başaran Wo
Toprk İşgüzar – Poyraz Vural 2-4
Çağ Refikoğlu – Erbay Demirpençe 4-0
Pars Ozan – Tanıl İşgüzar 3-5
Kuzey Pilli – Aren Yumurtacıoğlu 0-4
Hüda Çelebi – Asil Bataryacı WO
Emre Aleks Kural – Toprak İşgüzar 4-1
Tanıl İşgüzar – Çağ Refikoğlu 0-4
Erbay Demirpençe – Pars Ozan 0-4
Uzay Şakir - Kuzey Pilli 4-1
Asil Bataryacı – Osman Aren Başaran 0-4
Emre Aleks Kural – Poyraz Vural 0-4
10 YAŞ KIZLAR – ROUND RUBIN
Asiye Bilaloğlu – Larin Vural 0-4
Melin Akçın – Alira Azhigireyeva 4-0
Sahra Sevgi Sofu – Beren Pilli 3-5
Kayla Acemoğlu – İlay Genç 2-4
Larin Vural – Alira Azhigireyeva 4-0
Melin Akçın – Asiye Bilaloğlu 4-0
İlay Genç – Beren Pilli 4-1
Kayla Acemoğlu – Sahra Sevgi Sofu 4-0
Larin Vural – Melin Akçın4-0
Asiye Bilaloğlu – Alira Azhigireyeva
Beren Pilli – Kayla Acemoğlu 4-1
Sahra Sevgi Sofu – İlay Genç
10 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
Poyraz Vural – Asil Bataryacı 4-0
Çağ Refikoğlu – Emre Aleks Kural 3-5
Tanıl İşgüzar – Aren Yumurtacıoğlu 4-2
Uzay Şakir – Osman Aren Başaran 1-4
YENİ BAŞLAYAN ÇİFT ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
Uraz Şentürk - Önder Şentürk - Buğra Öker - Bertuğ Korucu 6-2 2-6 8-10
Doğuş Dede - Ali Küçüker - Savaş Duman - Özgür Turcan 6-0 6-0
Eral Erdal - Mete Feridun - Merter Refikoğlu - Cem Taneri 2-6 6-2 8-10
Ali Tüzünkan - Kutay Ramiz - Kasra Mohammad Zadeh - Amirali Zadeh 0-6 0-6
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