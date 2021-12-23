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Yönlüer anıldı

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Yönlüer anıldı
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Nazım ÖZBİL
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gönyeli Tenis Kulübü' ne uzun süre emeği geçen, birçok başarılı sporcunun yetişmesine katkı koyan Yusuf Yönlüer ölümünün 8. yılında anıldı.
Kıbrıs Türk tenisine çok önemli katkıları olan Yusuf Yönlüer, Gönyeli Tenis Kulübü tarafından kabri başında düzenlenen törenle anılırken, törene Yusuf Yönlüer’in ailesi ve tenis camiası ile Gönyeli Spor Kulübü başkanı Mehmet Çıldır da katıldı.
 
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