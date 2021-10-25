Yıldızlar liginde heyecan sürüyor

Masa Tenisi Federasyonu salonunda gerçekleşen karşılaşmaların sonunda Karşıyaka 6 puanla birinci, Bekiroğulları 5 puanla ikinci, ARUCAD Anka ise 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ligde son sırada ise3 puanla GAÜ bulunuyor. Yıldızlar liginde son hafta karşılaşmaları 30 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
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