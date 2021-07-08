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Wimbledon kadınlarda ilk finalist Barty

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Sezonun üçüncü grandslam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınların 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, 25 numaralı seribaşı Angelique Kerber'i 2-0 yenerek finale yükseldi

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Wimbledon kadınlarda ilk finalist Barty
Başkent Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final mücadelesinde, Wimbledon'da ilk defa son 4'e kalan Avustralyalı Barty ile 2018 şampiyonu Alman Kerber karşı karşıya geldi.
Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki Barty, ilk seti 6-3, 5-2 geriye düştüğü 2. seti de 7-6 kazanarak adını finale yazdırdı. Barty, puan kazandıran vuruşlarda Kerber'e 38-16 üstünlük sağladı.
Barty, finalde 2 numaralı seribaşıArynaSabalenka ile 8 numaralı seribaşıKarolina Pliskova arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.
 
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