Wimbledon'da rekor ödül

Wimbledon'da bu sene rekor ödül dağıtılacak. Toplam para ödülü, 40 milyon 350 bin sterlin olarak açıklandı.
Bir önceki rekor 38 milyon sterlinle 2019 yılına aitti.
2021 yılında yeni tip corona virüsü salgını gölgesinde gerçekleşen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ödül 35 Milyon 16 Bin sterline düşmüştü.
Çim kort sezonunun en saygın turnuvası olan Wimbledon'da bu senenin tekler şampiyonları, 2'şer milyon sterlin kazanacak.
2022 Wimbledon, 27 Haziran-10 Temmuz arasında düzenlenecek.
Profesyonel Tenisçiler Birliği ve Kadınlar Tenis Birliği, turnuvaya Rus ve Belaruslu tenisçiler katılamayacağı için sıralama puanı vermeyecek.
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