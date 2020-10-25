Veg&Bones Cup’ta heyecan fırtınası

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tesislerinde gerçekleşen Veg&BonesCup’ta heyecan, genç raketlerin zevkli, çekişmeli mücadeleleri ile devam ediyor.
Federasyon kortlarında ikinci gün 8-9yaş grupları kategorilerinde oynanan maçların sonuçları şöyle;
8 YAŞ- BEYAZ GRUP:
DOĞA İNCE - YALIN YURTSEVER 7/5 – 5/7 -10/8
ELVİN AKŞAHİN - İREM ÖZEN 7/4 – 8/6
DOĞA İNCE - DORUK GÜLERYÜZ 9/7- /7/3
ELVİN AKŞAHİN - DORUK GÜLERYÜZ 7/4 – 8/6
8 YAŞ - KIRMIZI GRUP
BARAN BAŞARAN - AREL ŞAHİN 7/2 - 7/5
ERDAL ARABACIOĞLU - BEREN BAŞARAN 7/2 – 7/3
BARAN BAŞARAN - BEREN BAŞARAN 7/2 – 7/1
9 YAŞ KIZLAR - RoundRobin
BEREN BAŞARAN - MİRA YÜKSEL 1/4 - 3/5
MEYRA ESER / NACİYE SELİN FARAÇOĞLU 4/0 – 4/0
MELİSA İLKBAHAR / YAĞMUR ÖZAKÇA 4/1 – 4/0
ZARİF DAYI / LAREN ALREQEB 4/1 – 4/0
9 YAŞ ERKEKLER - RoundRobin
DEVİN BEDEVİ - TİMUR SALİH BELİCAN 4/5 – 0/4
TOPRAK ATA CANDAN - SARP SOLYALİ W.O.
BARAN BAŞARAN - DORUK GÜLERYÜZ 4/0 – 4/0
KIVANÇ ÖZTUĞ - ÇAĞ REFİKOĞLU 4/1 – 4/1
AHMET ÖZAKÇA / MAKAN ORAN W.O.
AREL ŞAHİN / POYRAZ VURAL 4/2 – 4/1
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