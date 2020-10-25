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Veg&Bones Cup’ta heyecan fırtınası

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Veg&Bones Cup’ta heyecan fırtınası
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tesislerinde gerçekleşen Veg&BonesCup’ta heyecan, genç raketlerin zevkli, çekişmeli mücadeleleri ile devam ediyor.
Federasyon kortlarında ikinci gün 8-9yaş grupları kategorilerinde oynanan maçların sonuçları şöyle;
8 YAŞ- BEYAZ GRUP:
DOĞA İNCE - YALIN YURTSEVER   7/5 – 5/7 -10/8   
ELVİN AKŞAHİN - İREM ÖZEN 7/4 – 8/6         
DOĞA İNCE - DORUK GÜLERYÜZ          9/7- /7/3      
ELVİN AKŞAHİN - DORUK GÜLERYÜZ         7/4 – 8/6         
8 YAŞ - KIRMIZI GRUP
BARAN BAŞARAN - AREL ŞAHİN           7/2 - 7/5      
ERDAL ARABACIOĞLU - BEREN BAŞARAN  7/2 – 7/3      
BARAN BAŞARAN - BEREN BAŞARAN          7/2 – 7/1         
9 YAŞ KIZLAR - RoundRobin
BEREN BAŞARAN - MİRA YÜKSEL  1/4 - 3/5
MEYRA ESER / NACİYE SELİN FARAÇOĞLU  4/0 – 4/0
MELİSA İLKBAHAR / YAĞMUR ÖZAKÇA  4/1 – 4/0
ZARİF DAYI / LAREN ALREQEB   4/1 – 4/0
 
9 YAŞ ERKEKLER - RoundRobin
DEVİN BEDEVİ - TİMUR SALİH BELİCAN    4/5 – 0/4
TOPRAK ATA CANDAN - SARP SOLYALİ     W.O.
BARAN BAŞARAN - DORUK GÜLERYÜZ    4/0 – 4/0
KIVANÇ ÖZTUĞ - ÇAĞ REFİKOĞLU    4/1 – 4/1
AHMET ÖZAKÇA / MAKAN ORAN     W.O.
AREL ŞAHİN / POYRAZ VURAL   4/2 – 4/1
 
 
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