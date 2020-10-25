Veg&Bones Cup’ta heyecan fırtınası

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tesislerinde gerçekleşen Veg&BonesCup’ta heyecan, genç raketlerin zevkli, çekişmeli mücadeleleri ile devam ediyor.

Federasyon kortlarında ikinci gün 8-9yaş grupları kategorilerinde oynanan maçların sonuçları şöyle;

8 YAŞ- BEYAZ GRUP:

DOĞA İNCE - YALIN YURTSEVER 7/5 – 5/7 -10/8

ELVİN AKŞAHİN - İREM ÖZEN 7/4 – 8/6

DOĞA İNCE - DORUK GÜLERYÜZ 9/7- /7/3

ELVİN AKŞAHİN - DORUK GÜLERYÜZ 7/4 – 8/6

8 YAŞ - KIRMIZI GRUP

BARAN BAŞARAN - AREL ŞAHİN 7/2 - 7/5

ERDAL ARABACIOĞLU - BEREN BAŞARAN 7/2 – 7/3

BARAN BAŞARAN - BEREN BAŞARAN 7/2 – 7/1

9 YAŞ KIZLAR - RoundRobin

BEREN BAŞARAN - MİRA YÜKSEL 1/4 - 3/5

MEYRA ESER / NACİYE SELİN FARAÇOĞLU 4/0 – 4/0

MELİSA İLKBAHAR / YAĞMUR ÖZAKÇA 4/1 – 4/0

ZARİF DAYI / LAREN ALREQEB 4/1 – 4/0



9 YAŞ ERKEKLER - RoundRobin

DEVİN BEDEVİ - TİMUR SALİH BELİCAN 4/5 – 0/4

TOPRAK ATA CANDAN - SARP SOLYALİ W.O.

BARAN BAŞARAN - DORUK GÜLERYÜZ 4/0 – 4/0

KIVANÇ ÖZTUĞ - ÇAĞ REFİKOĞLU 4/1 – 4/1

AHMET ÖZAKÇA / MAKAN ORAN W.O.

AREL ŞAHİN / POYRAZ VURAL 4/2 – 4/1



