Veg&Bones Cup heyecanı sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tesislerinde gerçekleşen Veg&BonesCup’ta heyecan, genç raketlerin zevkli, çekişmeli mücadeleleri ile devam ediyor.

Federasyon kortlarında ikinci gün 9-10-12-14-16 yaş grupları ile büyükler kategorilerinde oynanan maçların sonuçları şöyle;

9 YAŞ KIZLAR - RoundRobin

VERA GAZİ - DANİELA AGAFONOVA 4/1 – 4/1

MEYRA ESER - MELİSA İLKBAHAR 4/0 – 4/0

9 YAŞ ERKEKLER- RoundRobin

DENİZ VAROĞLU - TİMUR SALİH BELİCAN 4/2 – 4/0

SARP SOLYALI - BARAN BAŞARAN 0/4 – 0/4

TOPRAK ATA CANDAN - DORUK GÜLERYÜZ 4/0 – 4/0

TUĞRA İRFANOĞLU - DEVİN BEDEVİ 4/1 – 4/0

KIVANÇ ÖZTUĞ - MAKAN ORAN 2/4 – 4/0 -10/4

ÇAĞ REFİKOĞLU - AHMET ÖZÇAKA W.O.

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - POYRAZ VURAL 4/0 - 4/0

ERSOY BİRKAN KUTOĞLU - AREL ŞAHİN W.O.

10 YAŞ KIZLAR - RoundRobin

MİRA YÜKSEL - MEYRA ESER 1/4 – 0/4

GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - SEVİNÇ OĞAN 4/0 – 1/4 – 10/2

DENİZ GÜNKAN - ECEM YILDIZ 4/2 – 1/4- 10/6

GİRNE UMUT YEREBAKAN - VERA GAZİ 4/0 – 4/0

ALMİRA AKŞAHİN - MELİSA İLKBAHAR 4/0 – 4/0

DANİELA AGAFONOVA - SERVET TEL 4/1 – 4/1

12 YAŞ KIZLAR

EMİNE KARAGÖZLÜ - ALMİRA AKŞAHİN 2/6 – 1/6

12 YAŞ ERKEKLER

ÖMER ANIL - DORUK TAŞELİ 3/6 – 4/6

14 YAŞ KIZLAR

EKİN KARASU - IRMAK ERKER 6/1 – 6/1

NADİR ÇINARLILI - ÖZGÜL ŞAH 6/3 – 6/1

14 YAŞ ERKEKLER

TOPRAK ALTUNTAŞ - ENVER ADA GENÇEL 1/6 – 3/6

İBRAHİM CAN ARABACI - RÜZGAR VURAL 6/0 – 6/0

16 YAŞ ERKEKLER

ERSEL KALFAOĞLU - YALIN DOĞASAL 0/6 – 1/6

BÜYÜK ERKEKLER

İBRAHİM AĞUN - ÖZEL PAKAN 7/5 – 6/3



