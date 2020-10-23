Veg&Bones Cup heyecanı sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tesislerinde gerçekleşen Veg&BonesCup’ta heyecan, genç raketlerin zevkli, çekişmeli mücadeleleri ile devam ediyor.
Federasyon kortlarında ikinci gün 9-10-12-14-16 yaş grupları ile büyükler kategorilerinde oynanan maçların sonuçları şöyle;
9 YAŞ KIZLAR - RoundRobin
VERA GAZİ - DANİELA AGAFONOVA 4/1 – 4/1
MEYRA ESER - MELİSA İLKBAHAR 4/0 – 4/0
9 YAŞ ERKEKLER- RoundRobin
DENİZ VAROĞLU - TİMUR SALİH BELİCAN 4/2 – 4/0
SARP SOLYALI - BARAN BAŞARAN 0/4 – 0/4
TOPRAK ATA CANDAN - DORUK GÜLERYÜZ 4/0 – 4/0
TUĞRA İRFANOĞLU - DEVİN BEDEVİ 4/1 – 4/0
KIVANÇ ÖZTUĞ - MAKAN ORAN 2/4 – 4/0 -10/4
ÇAĞ REFİKOĞLU - AHMET ÖZÇAKA W.O.
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - POYRAZ VURAL 4/0 - 4/0
ERSOY BİRKAN KUTOĞLU - AREL ŞAHİN W.O.
10 YAŞ KIZLAR - RoundRobin
MİRA YÜKSEL - MEYRA ESER 1/4 – 0/4
GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - SEVİNÇ OĞAN 4/0 – 1/4 – 10/2
DENİZ GÜNKAN - ECEM YILDIZ 4/2 – 1/4- 10/6
GİRNE UMUT YEREBAKAN - VERA GAZİ 4/0 – 4/0
ALMİRA AKŞAHİN - MELİSA İLKBAHAR 4/0 – 4/0
DANİELA AGAFONOVA - SERVET TEL 4/1 – 4/1
12 YAŞ KIZLAR
EMİNE KARAGÖZLÜ - ALMİRA AKŞAHİN 2/6 – 1/6
12 YAŞ ERKEKLER
ÖMER ANIL - DORUK TAŞELİ 3/6 – 4/6
14 YAŞ KIZLAR
EKİN KARASU - IRMAK ERKER 6/1 – 6/1
NADİR ÇINARLILI - ÖZGÜL ŞAH 6/3 – 6/1
14 YAŞ ERKEKLER
TOPRAK ALTUNTAŞ - ENVER ADA GENÇEL 1/6 – 3/6
İBRAHİM CAN ARABACI - RÜZGAR VURAL 6/0 – 6/0
16 YAŞ ERKEKLER
ERSEL KALFAOĞLU - YALIN DOĞASAL 0/6 – 1/6
BÜYÜK ERKEKLER
İBRAHİM AĞUN - ÖZEL PAKAN 7/5 – 6/3
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.