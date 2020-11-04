Veg & Bones Cup’da şampiyonluk zamanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Veg & Bones Cup’da yarı final karşılaşmaları çok çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor.

Final maçları öncesinde oynanan zevkli ve keyif veren mücadelelerin yaşandığı yarı final karşılaşmaları ile final maçlarında heyecan daha da yükseldi. Veg & Bones Cup’da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final

TURGAY V. HIDIROĞLU - ZEKİ ESENDAĞLI 3/6 – 6/4 – 7/6

SENİOR 40+ ERKEKLER - Yarı Final

ORHUN DOĞASAL - BURAK GAZİ 4/6 – 6/4 – 6/2

SENİOR 50+ ERKEKLER - Yarı Final

JEAN C. SCHROTTER - MUSTAFA TAŞELİ 6/3 – 6/4

VEG & BONES CUP FİNAL MAÇLARI:

12 YAŞ KIZLAR FİNAL:

SELİN ÖNAL – ÖZGÜL ŞAH

12 YAŞ ERKEKLER FİNAL:

BORA ERİN - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI

14 YAŞ ERKEKLER FİNAL:

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE

16 YAŞ KIZLAR FİNAL:

AZRA SERAY YALKIÇ - ELÇİN ÖZBİLEN

16 YAŞ ERKEKLER FİNAL:

DERİN SAMİOĞLU – TURGAY V. HIDIROĞLU

BÜYÜK KADINLAR FİNAL:

SEVİM AKBAŞ - MARİA TATARNİKOVA

BÜYÜK ERKEKLER FİNAL:

DERİN SAMİOĞLU - RASİM ÜLKER

