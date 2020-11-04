banner480
banner69
“Erhürman, Maraş kararını istismar etme peşinde”
“Erhürman, Maraş kararını istismar etme peşinde”
27 0
“Bu girdap hepimizi boğacak”
“Bu girdap hepimizi boğacak”
58 0
 
“Havalimanından taşımacılık gelişigüzel”
“Havalimanından taşımacılık gelişigüzel”
23 0
Soyer iyi, Çetinkaya kötü başladı
Soyer iyi, Çetinkaya kötü başladı
32 0
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
44 0
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
25 0
“Tüm uyarılarımıza rağmen grip aşıları henüz daha ülkemize gelmemiştir”
“Tüm uyarılarımıza rağmen grip aşıları henüz daha ülkemize gelmemiştir”
21 0
banner529

Veg & Bones Cup’da şampiyonluk zamanı

banner476

Veg & Bones Cup’da şampiyonluk zamanı
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Veg & Bones Cup’da yarı final karşılaşmaları çok çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor.
Final maçları öncesinde oynanan zevkli ve keyif veren mücadelelerin yaşandığı yarı final karşılaşmaları ile final maçlarında heyecan daha da yükseldi. Veg & Bones Cup’da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
16 YAŞ ERKEKLER -  Yarı Final                                                                                      
 TURGAY V. HIDIROĞLU - ZEKİ ESENDAĞLI      3/6 – 6/4 – 7/6        
SENİOR 40+ ERKEKLER - Yarı Final       
 ORHUN DOĞASAL - BURAK GAZİ    4/6 – 6/4 – 6/2
SENİOR 50+ ERKEKLER - Yarı Final
JEAN C. SCHROTTER - MUSTAFA TAŞELİ   6/3 – 6/4
VEG & BONES CUP FİNAL MAÇLARI:
12 YAŞ KIZLAR FİNAL:
SELİN ÖNAL – ÖZGÜL ŞAH
12 YAŞ ERKEKLER FİNAL:
BORA ERİN - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI
14 YAŞ ERKEKLER FİNAL:
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE
16 YAŞ KIZLAR FİNAL:
AZRA SERAY YALKIÇ - ELÇİN ÖZBİLEN
16 YAŞ ERKEKLER FİNAL:
DERİN SAMİOĞLU – TURGAY V. HIDIROĞLU
BÜYÜK KADINLAR FİNAL:
SEVİM AKBAŞ - MARİA TATARNİKOVA
BÜYÜK ERKEKLER FİNAL:
DERİN SAMİOĞLU - RASİM ÜLKER
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.