Veg & Bones Cup’da şampiyonluk zamanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Veg & Bones Cup’da yarı final karşılaşmaları çok çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor.
Final maçları öncesinde oynanan zevkli ve keyif veren mücadelelerin yaşandığı yarı final karşılaşmaları ile final maçlarında heyecan daha da yükseldi. Veg & Bones Cup’da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
TURGAY V. HIDIROĞLU - ZEKİ ESENDAĞLI 3/6 – 6/4 – 7/6
SENİOR 40+ ERKEKLER - Yarı Final
ORHUN DOĞASAL - BURAK GAZİ 4/6 – 6/4 – 6/2
SENİOR 50+ ERKEKLER - Yarı Final
JEAN C. SCHROTTER - MUSTAFA TAŞELİ 6/3 – 6/4
VEG & BONES CUP FİNAL MAÇLARI:
12 YAŞ KIZLAR FİNAL:
SELİN ÖNAL – ÖZGÜL ŞAH
12 YAŞ ERKEKLER FİNAL:
BORA ERİN - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI
14 YAŞ ERKEKLER FİNAL:
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE
16 YAŞ KIZLAR FİNAL:
AZRA SERAY YALKIÇ - ELÇİN ÖZBİLEN
16 YAŞ ERKEKLER FİNAL:
DERİN SAMİOĞLU – TURGAY V. HIDIROĞLU
BÜYÜK KADINLAR FİNAL:
SEVİM AKBAŞ - MARİA TATARNİKOVA
BÜYÜK ERKEKLER FİNAL:
DERİN SAMİOĞLU - RASİM ÜLKER
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