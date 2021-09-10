banner583
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
7 0
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
103 0
 
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
165 0
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
18 0
Anıt mezar tartışması büyüdü
Anıt mezar tartışması büyüdü
27 0
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
18 0
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
155 0
banner661

Ülker Store Cup şampiyonları belirlendi

banner476

Hasan Güray anısına düzenlenen 8-9-10 yaş Ülker Store Cup oynanan final karşılaşmalar ile sona ererken, şampiyonlar belirlendi

banner666
Ülker Store Cup şampiyonları belirlendi
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen 8-9-10 yaş Ülker  Store Cup Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde oynanan final karşılaşmalar ile sona erdi.
Kategorilerde oynanan final maçlarının  ardından düzenlenen kupa töreni ile Ülker Store Cup tamamlandı. Final maç sonuçları ve sıralamalar şu şekilde oluştu;
9 YAŞ ERKEKLER FİNAL
CAFER TOSUNOĞLU - TUĞRA İRFANOĞLU                        4-0       4-0
10 YAŞ KIZLAR FİNAL
GİRNE UMUT YEREBAKAN – SERVET TEL                          4-0       4-2
10 YAŞ ERKEKLER FİNAL
BARAN BAŞARAN – ASIM ARAS ASTAN                  2-4       5-3       8-10
ÜLKER STORE CUP SIRALAMALARI
8 YAŞLAR
1. SAİD ZEKİ AVCI
2. DORUK GÜLERYÜZ
9 YAŞ ERKEKLER
1. TUĞRA İRFANOĞLU
2. CAFER TOSUNOĞLU
10 YAŞ KIZLAR
1. GİRNE UMUT YEREBAKAN
2. SERVET TEL
10 YAŞ ERKEKLER
1. ASIM ARAS ASTAN
2. BARAN BAŞARAN
 
Foto: Ülker
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.