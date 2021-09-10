Ülker Store Cup şampiyonları belirlendi

Hasan Güray anısına düzenlenen 8-9-10 yaş Ülker Store Cup oynanan final karşılaşmalar ile sona ererken, şampiyonlar belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen 8-9-10 yaş Ülker Store Cup Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde oynanan final karşılaşmalar ile sona erdi.

Kategorilerde oynanan final maçlarının ardından düzenlenen kupa töreni ile Ülker Store Cup tamamlandı. Final maç sonuçları ve sıralamalar şu şekilde oluştu;

9 YAŞ ERKEKLER FİNAL

CAFER TOSUNOĞLU - TUĞRA İRFANOĞLU 4-0 4-0

10 YAŞ KIZLAR FİNAL

GİRNE UMUT YEREBAKAN – SERVET TEL 4-0 4-2

10 YAŞ ERKEKLER FİNAL

BARAN BAŞARAN – ASIM ARAS ASTAN 2-4 5-3 8-10

ÜLKER STORE CUP SIRALAMALARI

8 YAŞLAR

1. SAİD ZEKİ AVCI

2. DORUK GÜLERYÜZ

9 YAŞ ERKEKLER

1. TUĞRA İRFANOĞLU

2. CAFER TOSUNOĞLU

10 YAŞ KIZLAR

1. GİRNE UMUT YEREBAKAN

2. SERVET TEL

10 YAŞ ERKEKLER

1. ASIM ARAS ASTAN

2. BARAN BAŞARAN



Foto: Ülker



