Ülker Store Cup ile Suerte Cup tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 16-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hasan Güray anısına düzenlenen Ülker Store Cup 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına düzenlenen Suerte Cup 12-14-16 yaş kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile GMBTK tesislerinde tamamlandı.
Ülker Store Cup ve Suerte Cup Sıralamaları şöyle oldu:
ÜLKER STORE CUP SIRALAMALARI
8 YAŞLAR
1. ArenYumurtacıoğlu
2. HeraTürcan
9 YAŞ ERKEKLER
1. Çağ Refikoğlu
2. Poyraz Vural
10 YAŞ ERKEKLER
1. Deniz Varoğlu
2. Cafer Tosunoğlu
SUERTE CUP SIRALAMALARI
12 YAŞ KIZLAR
1. Girne Umut Yerebakan
2. Dinara Yorgancı
12 YAŞ ERKEKLER
1. Eren Yılmaz
2. Asım Aras Astan
14 YAŞ KIZLAR
1. Girne Umut Yerebakan
2. Sahil Ece Yerebakan
14 YAŞ ERKEKLER
1. Bora Erin
2. Cemal Konuklu
16 YAŞ ERKEKLER
1. Turgay Vural Hıdıroğlu
2. Yusuf Göktuğ Gökbayrak
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