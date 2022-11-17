U19 Ferdi Turnuvasına yoğun katılım

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu'nun geçtiğimiz Cumartesi günü organize ettiği U19 Ferdi Klasman Turnuvasına sporcular yoğun katılım gösterdi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü federasyonun spor salonunda gerçekleştirilen turnuvaya ilginin yoğun olması dikkat çekti. Her hafta Cumartesi günleri turnuvalarına aralıksız devam eden Masa Tenisi Federasyonu'nun U19 Ferdi Klasman Turnuvasına 37 sporcu katılım gösterdi.

Geçtiğimiz haftaki turnuva bu sezon en fazla sporcunun maç yaptığı turnuva olarak da kayıtlara geçti.

