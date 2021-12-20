banner762
banner753
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
6 0
26 0
 
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
23 0
Cihangir, Girne’ye patladı
Cihangir, Girne’ye patladı
57 0
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
21 0
Gıravatlılar’ın gecesi
Gıravatlılar’ın gecesi
51 0
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
283 0
banner661
banner726

U16 Ligi heyecanı yaşanacak

banner476

banner714
U16 Ligi heyecanı yaşanacak
banner721
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenecek olan SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi federasyon kortlarında başlayacak.
22 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olan KKTF 2021 SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Liginde beş kulüp, Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Gönyeli Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesi Tenis Kulübü ve Pakan Spor Kulübü Derneği takımlarının katılımı ile oynanacak.Turnuva grup maçlarının ardından oynanacak final maçları ile tamamlanacak.
16 Yaş Takımlar arası Tenis Ligi müsabakaları
•          2 tek erkekler,
•          1 çift erkekler,
•          2 tek kadınlar,
•          1 çift kadınlar,
•          1 karışık çiftler
Maçları olarak oynanacak, tüm maçlar ilk 2 sette tie - break uygulamalı, 3 set üzerinden 2 set alan kazanır ve karar puanlı seklinde oynanacak.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.