U16 Ligi heyecanı yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenecek olan SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi federasyon kortlarında başlayacak.

22 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olan KKTF 2021 SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Liginde beş kulüp, Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Gönyeli Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesi Tenis Kulübü ve Pakan Spor Kulübü Derneği takımlarının katılımı ile oynanacak.Turnuva grup maçlarının ardından oynanacak final maçları ile tamamlanacak.

16 Yaş Takımlar arası Tenis Ligi müsabakaları

• 2 tek erkekler,

• 1 çift erkekler,

• 2 tek kadınlar,

• 1 çift kadınlar,

• 1 karışık çiftler

Maçları olarak oynanacak, tüm maçlar ilk 2 sette tie - break uygulamalı, 3 set üzerinden 2 set alan kazanır ve karar puanlı seklinde oynanacak.



