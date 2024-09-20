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U15'ler raket sallayacak

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U15'ler raket sallayacak
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, U15 Ferdi Klasman Turnuvasını bugün gerçekleştirecek.
Federasyon, 21 Eylül Cumartesi günü Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda U15 Ferdi Klasman Turnuvası gerçekleştirecek.
Sabah saat 10.00’da başlayacak olan karşılaşmalar aynı gün tamamlanacak ve dereceye giren sporcular belli olacak.
 
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