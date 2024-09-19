Türkiye Masa Tenisi Ligindeki kulüplerimiz genel kurula katılacak

Yusuf Karayusufoğlu
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu liglerinde yer alan KKTC Masa tenisi takımlarından LAÜ (Lefke Avrupa Üniversitesi) ve Arucad Anka Spor Kulübü,Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 7 Kasım 2024 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Türkiye Masa Tenisi Genel Kurulu’na katılma ve başkanlık seçimi ve oy kullanma için davet aldılar.
SOYATLI: BEŞ OYUM VAR
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlık seçimlerinde KKTC kulüplerinin oy kullanma hakkı Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun bazı kulüplerinin itirazı üzerine iptal edilmişti.Uzun bir aradan sonra Türkiye masa tenisi liglerinde yer alan kulüplerimizin ve veteran ferdi sporcumuz Zekai Soyatlı’nın çabaları sonunda kulüplerimiz tekrar başkanlık seçimi için oy kullanma hakkını elde ettiler.Konu hakkında dün basına bir açıklama yapan Soyatlı,uzun zamandır Türkiye’de masa tenisinde belirli kulüp ve turnuvalara maddi katlı yaptığını şu anda KKTC’den Türkiye liglerinde yer alan kulüplerden sonra kendinin de 5 oyu olduğunu vurguladı.
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