Tilki anısına yarışacaklar

Masa Tenisi Federasyonu Doğan Tilki anısına kadınlar takım şampiyonası düzenliyor.
Masa Tenisi Federasyonu Salonunda yarın (Cumartesi)gerçekleştirilecek şampiyonada üç Masa Tenisi Büyük Kadın takımı yarışacak.
Sabah saat 10:00’da başlayacak şampiyonada dereceye girecek olanlara ödülleri maçlar sonunda düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.
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