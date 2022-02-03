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Tilki anısına yarışacaklar

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Tilki anısına yarışacaklar
Masa Tenisi Federasyonu Doğan Tilki anısına kadınlar takım şampiyonası düzenliyor.
Masa Tenisi Federasyonu Salonunda yarın (Cumartesi)gerçekleştirilecek şampiyonada üç Masa Tenisi Büyük Kadın takımı yarışacak.
Sabah saat 10:00’da başlayacak şampiyonada dereceye girecek olanlara ödülleri maçlar sonunda düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.
 
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