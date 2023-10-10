banner913
banner932
Klasikler Oğuz Özyalçın için buluştu
Klasikler Oğuz Özyalçın için buluştu
9 0
Bilanço ağırlaşıyor
Bilanço ağırlaşıyor
32 0
 
Pile yolu için uzlaşı
Pile yolu için uzlaşı
15 0
Toydemir ailesi kefaletle serbest
Toydemir ailesi kefaletle serbest
85 0
Göçmenköy, GG’nin havasını söndürdü
Göçmenköy, GG’nin havasını söndürdü
69 0
Ortadoğu kan gölü
Ortadoğu kan gölü
21 0
Mormenekşe, uzatmalarda kazandı
Mormenekşe, uzatmalarda kazandı
83 0
banner964

The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvasında zevkli ve çekişmeli maçlar

banner476

banner974
The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvasında zevkli ve çekişmeli maçlar
banner971
TheCoffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. 12-16 Yaş Kategorilerinde oynanan çeyrek ve yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;    
12 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final
Nehir Gürses – Zarif Dayı                                  6-3    6-3
Beren Pilli – EnraÇakartaş                                 6-0    6-1
Servet Tel – Beren Başaran                       6-1    3-6    1-6
Vera Gazi – Gülay Meyra Avcı                          6-0    6-0
12 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final
Baran Başaran – Erdal Arabacıoğlu                   6-4    7-5
Çınar Elmalı – Toprak Ata Candan                   6-2    7-6
Kıvanç Öztuğ – Deniz Hüseyin Önen                 3-6    1-6
Poyraz Vural – Devin Bedevi                    4-6    6-3    2-6
16 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
Sahil Ece Yerebakan – Özgül Şah                      6-1    6-0
Almira Akşahin – Kayra Yüceer                        3-6    3-6
16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
Enver Ada Gençel – Akay Ali Sağkanat             6-4    6-3
Kaya Halkseven – Aras Çelik                   6-3    6-4
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.