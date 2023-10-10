The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvasında zevkli ve çekişmeli maçlar

TheCoffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. 12-16 Yaş Kategorilerinde oynanan çeyrek ve yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final

Nehir Gürses – Zarif Dayı 6-3 6-3

Beren Pilli – EnraÇakartaş 6-0 6-1

Servet Tel – Beren Başaran 6-1 3-6 1-6

Vera Gazi – Gülay Meyra Avcı 6-0 6-0

12 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final

Baran Başaran – Erdal Arabacıoğlu 6-4 7-5

Çınar Elmalı – Toprak Ata Candan 6-2 7-6

Kıvanç Öztuğ – Deniz Hüseyin Önen 3-6 1-6

Poyraz Vural – Devin Bedevi 4-6 6-3 2-6

16 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

Sahil Ece Yerebakan – Özgül Şah 6-1 6-0

Almira Akşahin – Kayra Yüceer 3-6 3-6

16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final

Enver Ada Gençel – Akay Ali Sağkanat 6-4 6-3

Kaya Halkseven – Aras Çelik 6-3 6-4

