Teniste zevkli maçlara devam

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, KKTF kortlarında sürüyor.

Kategorilerde oynanan zevkli karşılaşmalar ile heyecan devam ederken, oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

10 YAŞ KIZLAR - ROUND RUBİN

VERA GAZİ – ZARİF DAYI 4/0 4/2

ENRA ÇAKARTAŞ – NEHİR GÜRSES 4/2 4/1

DENİZ ABDULLAHOĞLU – BEREN ŞENER 4/2 4/1

GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU – BEREN BAŞARAN 4/2 1/4 2/10

10 YAŞ ERKEKLER - ROUND RUBİN

KIVANÇ ÖZTUĞ – TUĞRA İRFANOĞLU 4/1 4/0

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN – TOPRAK ATA CANDAN 5/4 4/1

DENİZ VAROĞLU – AREL ŞAHİN 4/0 4/1

AREL SARIBAŞ – ERDAL ARABACIOĞLU 0/4 0/4

BARAN BAŞARAN – CAFER TOSUNOĞLU 5/3 4/0

13+ BÜYÜK ERKEKLER – ROUND 1

TUĞRULHAN AYBARS TERZİ – BATUR EVRE 1/6 1/6

ERİN S. BOZKAYA – YALIN DOĞASAL 1/6 2/6

ARAS ÇELİK – TOPRAK BERKOL 6/4 1/6 6/2

İBRAHİM AĞUN – JEAN C. SCHROTTER 6/2 6/1

13+ BÜYÜK ÇİFT KADINLAR – YARI FİNAL

MELİS MEVLİT / AZRA S. YALKIÇ – ÖZAY BARUTCU / ŞENGÜL TİLKİ 4/6 6/3 8/10

AYŞEN ŞAH / ÖZGÜL ŞAH – ELÇİN ÖZBİLEN / ECEM AÇIKEL 3/6 5/7

