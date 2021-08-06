Teniste yurt dışı özlemi bitti

İstanbul TED Spor Kulübünde düzenlenecek olan U 16 Tenis Europe Cevansir Cup turnuvasına katılacak olan KKTF kafilesi iki yıl aradan sonra yurt dışında organizasyonda yer alacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF), 9 – 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul TED Spor Kulübünde düzenlenecek olan U 16 Tenis Europe Cevansir Cup turnuvasına, ülkemizde kategorisinde başarılı 4 sporcu ve antrenörlerinigönderdi.

KKTF kafilesi turnuva için İstanbul’a giderken bu temsiliyet, pandemi nedeni ile iki yıl aradan sonra yurt dışı programları çerçevesinde KKTF’ninilk yurt dışı temsiliyeti oldu.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonundanyapılan açıklamada “Sporcularımızın başarılı sonuçlar ile bizi gururlandıran haberlerini almayı ve bizleri en iyi şekilde temsil edip ülkemize dönmelerini dileriz. Tüm sporcularımıza tek tek başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul TED Spor Kulübünde düzenlenecek olan U 16 Tenis Europe CevansirCup’a katılacak KKTF kafilesinde;

“Kız sporcular Sevim Akbaş – Elçin Özbilen, erkek sporcular Turgay Vural Hıdıroğlu – Göktuğ Yusuf Gökbayrak ve antrenör Imad Amer” yer alıyor.



