banner583
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
5 0
Güney'de kötü tablo değişmedi
Güney'de kötü tablo değişmedi
22 0
 
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
43 0
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
199 0
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
21 0
Stabilize yol değil, sanki ralli pisti
Stabilize yol değil, sanki ralli pisti
118 0
GG, Ocağa sürpriz yaptı
GG, Ocağa sürpriz yaptı
168 0
banner661

Teniste yurt dışı özlemi bitti

banner476

İstanbul TED Spor Kulübünde düzenlenecek olan U 16 Tenis Europe Cevansir Cup turnuvasına katılacak olan KKTF kafilesi iki yıl aradan sonra yurt dışında organizasyonda yer alacak

banner666
Teniste yurt dışı özlemi bitti
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF), 9 – 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul TED Spor Kulübünde düzenlenecek olan U 16 Tenis Europe Cevansir Cup turnuvasına, ülkemizde kategorisinde başarılı 4 sporcu ve antrenörlerinigönderdi.
KKTF kafilesi turnuva için İstanbul’a giderken bu temsiliyet, pandemi nedeni ile iki yıl aradan sonra yurt dışı programları çerçevesinde KKTF’ninilk yurt dışı temsiliyeti oldu.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonundanyapılan açıklamada “Sporcularımızın başarılı sonuçlar ile bizi gururlandıran haberlerini almayı ve bizleri en iyi şekilde temsil edip ülkemize dönmelerini dileriz. Tüm sporcularımıza tek tek başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
İstanbul TED Spor Kulübünde düzenlenecek olan U 16 Tenis Europe CevansirCup’a katılacak KKTF kafilesinde;
“Kız sporcular Sevim Akbaş – Elçin Özbilen, erkek sporcular Turgay Vural Hıdıroğlu – Göktuğ Yusuf Gökbayrak ve antrenör Imad Amer” yer alıyor.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.