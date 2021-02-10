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Teniste yarışma ödüllü olacak

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“Partnerini al gel” sloganıyla düzenlenen, her soruya 20 saniyede cevap verilmesi gerekenonlinetenis bilgi yarışmasının birincisi 300 TL, ikincisi 200 TL ödül kazanacak

Teniste yarışma ödüllü olacak
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) onlinetenis bilgi yarışması için hazırlıklarına devam ediyor. “Partnerini al gel” sloganıyla düzenlenen onlinetenis bilgi yarışmasının birincisi 300 TL, ikincisi 200 TL ödül kazanacak.
Yarışmanın detaylarıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonundan, onlinetenis bilgi yarışması için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Tenisseverleronline tenis bilgi yarışmasında buluşuyor.Facebook üzerinden gerçekleşecek olan online bilgi yarışmasında 2 kişiden oluşacak takımlar yarışacak.
Toplamda 10 sorunun sorulacağı, her soruya 20 saniyede doğru cevap verenin bir üst tura geçeceği, tenis kuralları ve tenis haberleriyle ilgili bilgi yarışmasını kaçırmayın. Kayıtlar: [email protected] veya KKTF Facebook ve Instagram hesapları.”
 
 
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