Teniste yarı final heyecanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 2019-2020 NicosiaMotors Tenis Ligi play-off yarı finalleri başlıyor.
23 – 24 Temmuz 2020 tarihlerinde KKTF kortlarında gerçekleşecek 2019-2020 NicosiaMotorsTenis Ligi Play-Off yarı final maçlarındaoynamayahakkazanantakımlar GMBTK, GAÜ, LŞK ve DAÜ oldu.
23 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇLARI:
SAAT 17:00 1. SERİ MAÇLARI
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü – Doğu Akdeniz Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi – Lefkoşa Şehir Kulübü
24 TEMMUZ 2020 CUMA PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇLARI:
SAAT 17:00 2. SERİ MAÇLARI
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü – Doğu Akdeniz Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi – Lefkoşa Şehir Kulübü
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