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Teniste Veg&Bones Cup seyircisiz başlıyor

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Teniste 2. Geleneksel Packsel Kıbrıs Veg&Bones Cup, Covid-19 önlemlerine dikkat edilecek şekilde seyircisiz gerçekleştirilecek

Teniste Veg&Bones Cup seyircisiz başlıyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)Pandemi yasakları sonrası 2. Geleneksel Packsel Kıbrıs Veg&Bones Cup ile başlıyor.
KKTF 2. Geleneksel PackselVeg&Bones Cup 21 – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında KKTF tesislerinde gerçekleşecek. Geçen yıl gerçekleşen PackselCup’a yüksek katılımın olması ve yoğun ilgi görmesinin ardından bu yıl ikincisi düzenlenecek turnuvada, ülkemizin önemli ve tecrübeli raketleri ile genç raketlerininde yer alması beklenşiyor.
Veg&BonesCup’da, 14-16 yaş ile Büyükler turnuvaları para ödüllü olacak. Veg&Bones Cup kategorileri şöyle;
“8 yaşlar, 9-10-12-14-16 yaş tek kızlar - tek erkekler, çift kızlar - çift erkekler, karışık çiftler ile büyükler kategorisi tek kadınlar - tek erkekler, çift kadınlar - çift erkekler ve karışık çiftler. Senyör kategorileri ise 30+, 40+, 50+, tek kadınlar – tek erkekler, çift kadınlar – çift erkekler ve karışık çiftlerden oluşuyor.
Veg&Bones Cup kayıtları 18 Ekim Pazar günü sona erecek. Turnuva süresince KKTF tesislerinde Covid-19 önlemlerine dikkat edilecek şekilde ve seyircisiz gerçekleşecektir.
 
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