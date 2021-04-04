Teniste umut verici paylaşım

Global Professional Tennis Coach Assosiation tarafından düzenlenen konferansla ilgili yapılan paylaşımda KKTC bayrağı da diğer ülke bayrakları arasında yer alırken, Hasan Gazioğlu ise söz konusu gelişmeyi, “Gelecek için umut verici, gururluyuz.” ifadeleri ile duyurdu

Global Professional Tennis Coach Assosiation (GPTCA) tarafından düzenlenen antrenörlerin de katıldığı konferans tamamlandı.

Yüzlerce ülkeden 1000’den fazla antrenörün katılığı konferansa Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonuna bağlı antrenörler de katıldılar. Global Professional Tennis Coach Assosiation tarafından yapılan paylaşımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı da diğer ülke bayrakları arasında yer aldı.

Global Professional Tennis Coach Assosiation tarafından yapılan açıklamada ise 29 ülkeden 63 konuşmacıya teşekkür edilirken, 2022 konferansında buluşulması temenni edildi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu ise söz konusu gelişmeyi, “Gelecek için umut verici, gururluyuz.” ifadeleri ile duyurdu.

