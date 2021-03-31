Teniste turnuva heyecanı yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından 25 Mart – 10 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 8-9-10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Yeni Başlayanlar Kupası-1, artan vakalar nedeni ile KKTF yönetim kurulu tarafından turnuva tarihini ertelenmişti. Turnuva 08 – 24 Nisan tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek.
KKTF 8-9-10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Yeni Başlayanlar Kupası 8-24 Nisan 2021 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor
Turnuvaya son kayıt tarihi ise 05 Nisan 2021, Pazartesi olacak. Turnuva süresince tesisler içerisinde Covid-19 önlemlerine dikkat edilecek.
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