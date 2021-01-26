Teniste transfer sezonu devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 2021 yılı transfer sezonunu 23 Ocak 2021 tarihinde başladı.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından transfer dönemi ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Her yıl olduğu gibi bu yılda transferler e-KKTF üzerinden yapılabilecek. Federasyonda elden işlem yaptırmak isteyenler hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında idari amirliğe başvurmaları yeterli olacaktır.
Transfer yapmak isteyen oyuncu, ayrılacağı kulüpten bonservis yazısını alırken transfer olacağı kulübün adının yazılması gerekmektedir. Transfer sezonu 6 Şubat 2021 tarihinde kapanacaktır.”
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