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Teniste transfer sezonu devam ediyor

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Teniste transfer sezonu devam ediyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 2021 yılı transfer sezonunu 23 Ocak 2021 tarihinde başladı.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından transfer dönemi ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Her yıl olduğu gibi bu yılda transferler e-KKTF üzerinden yapılabilecek. Federasyonda elden işlem yaptırmak isteyenler hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında idari amirliğe başvurmaları yeterli olacaktır.
Transfer yapmak isteyen oyuncu, ayrılacağı kulüpten bonservis yazısını alırken transfer olacağı kulübün adının yazılması gerekmektedir. Transfer sezonu 6 Şubat 2021 tarihinde kapanacaktır.”
 
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