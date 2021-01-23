banner583
banner590
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
10 0
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
15 0
 
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
36 0
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
14 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
28 0
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
76 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
32 0
banner529
banner570

Teniste transfer sezonu başladı

banner476

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 2021 yılı transfer sezonunu 23 Ocak 2021 tarihinde başlattı

Teniste transfer sezonu başladı
banner601

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu transferlerle ilgili şu açıklamaları yaptı:
“Her yıl olduğu gibi bu yılda transferler e-KKTF üzerinden yapılabilecektir. Federasyonda elden işlem yaptırmak isteyenler hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında idari amirimize başvurmaları yeterli olacaktır.
Transfer yapmak isteyen oyuncu ayrılacağı kulüpten bonservis yazısını alırken transfer olacağı kulübün adının yazılması gerekmektedir. Transfer sezonu 6 Şubat 2021 tarihinde kapanacaktır.
e-KKTF ‘den transfer nasıl yapılır?
1-Transfer sezonu başlamasıyla transfer olmak isteyen oyuncu kulüpler, kulüp detayları, işlemler kısmından transfer olmak istediği kulübe transfer başvurusu yap butonu ile transfer sürecini başlatır.
2-Oyuncunun transfer talebi ve gideceği kulübünün bildirimi mevcut kulübünün hesabına düşer,
3-Oyuncunun mevcut kulübü, eğer her iki kulüp anlaşmış ise ve oyuncusunun transferinde bir engel yok ise bonservis yazısını sisteme yükler ardından Transfer ol butonuna tıklar,
4-Oyuncunun transfer olacağı kulüp ise yukarıdaki işlemlerin yapılmasının ardından hesabına bildirim gelir ve transferin onayını yapar,
5-Tüm bu işlemlerin yapılmasının ardından transfer talebi KKTF hesabına düşer ve gerekli kontrollerin ardından verilen onayla transfer gerçekleşmiş olur.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.