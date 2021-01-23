Teniste transfer sezonu başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 2021 yılı transfer sezonunu 23 Ocak 2021 tarihinde başlattı



Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu transferlerle ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Her yıl olduğu gibi bu yılda transferler e-KKTF üzerinden yapılabilecektir. Federasyonda elden işlem yaptırmak isteyenler hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında idari amirimize başvurmaları yeterli olacaktır.

Transfer yapmak isteyen oyuncu ayrılacağı kulüpten bonservis yazısını alırken transfer olacağı kulübün adının yazılması gerekmektedir. Transfer sezonu 6 Şubat 2021 tarihinde kapanacaktır.

e-KKTF ‘den transfer nasıl yapılır?

1-Transfer sezonu başlamasıyla transfer olmak isteyen oyuncu kulüpler, kulüp detayları, işlemler kısmından transfer olmak istediği kulübe transfer başvurusu yap butonu ile transfer sürecini başlatır.

2-Oyuncunun transfer talebi ve gideceği kulübünün bildirimi mevcut kulübünün hesabına düşer,

3-Oyuncunun mevcut kulübü, eğer her iki kulüp anlaşmış ise ve oyuncusunun transferinde bir engel yok ise bonservis yazısını sisteme yükler ardından Transfer ol butonuna tıklar,

4-Oyuncunun transfer olacağı kulüp ise yukarıdaki işlemlerin yapılmasının ardından hesabına bildirim gelir ve transferin onayını yapar,

5-Tüm bu işlemlerin yapılmasının ardından transfer talebi KKTF hesabına düşer ve gerekli kontrollerin ardından verilen onayla transfer gerçekleşmiş olur.



