Teniste transfer dönemi başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF),kulüplerden gelen talepler üzerine 2020 Güz Transfer Dönemi açacak.
2020 Güz Transfer Dönemi 12-27 Ekim 2020 tarihleri arasında açılacak. Aralık ayında başlayacak.Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2020-2021 Tenis Ligi öncesi gerçekleştirilecek transfer dönemi, 27 Ekim 2020’de sona erecek.
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