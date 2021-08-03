banner583
Bazı polisler takdiri hak ediyor
Bazı polisler takdiri hak ediyor
75 0
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
74 0
 
Durak mı çöplük mü?
Durak mı çöplük mü?
38 0
60 dönümlük makilik alan yandı
60 dönümlük makilik alan yandı
79 0
Ocak farklı kazanmaya alıştı
Ocak farklı kazanmaya alıştı
53 0
31 0
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
357 0
banner661

Teniste senyörler karşılaşacak

banner476

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, 9 – 14 Ağustos tarihleri arasında Takımlar Arası Senyör Şampiyonası düzenleyecek

banner666
Teniste senyörler karşılaşacak
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Güven Sigorta sponsorluğunda;Takımlar Arası Senyör Şampiyonası düzenleyecek.
Ayni kulüpten olma mecburiyetinin olmayacağı şampiyona “Takımını topla gel” sloganıyla organize edilecek. Kurulacak takımların kadın ve erkeklerden oluşması gerekecek. Her takım 4 – 8 kişi arasında olabilecek.Takımlarda bulunan ilk 2 kadın ve erkeklerin puanları toplamı takım puanını belirleyecek.
Her takım hem kadınlarda, hem erkeklerde 30+ ve 40+ oyuncu oynatmak zorunda olacak. Takım listelerindekioyuncu sıralaması değiştirilemeyecek.
Takımlar Arası Senyör Şampiyonasına kayıtlar 6 Ağustos tarihine kadar devam edecek. 9 – 14 Ağustos arasında oynanacak olan maçlar KKTF Tesislerinde saat 18:00’de başlayacak.
Takımlar Arası Senyör Şampiyonasında kategoriler: “1 Tek erkek, 1 Tek kadın, 1 çift erkek, 1 Çift kadın, 1 Karışık çiftler” şeklinde olacak.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.