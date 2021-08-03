Teniste senyörler karşılaşacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, 9 – 14 Ağustos tarihleri arasında Takımlar Arası Senyör Şampiyonası düzenleyecek

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Güven Sigorta sponsorluğunda;Takımlar Arası Senyör Şampiyonası düzenleyecek.

Ayni kulüpten olma mecburiyetinin olmayacağı şampiyona “Takımını topla gel” sloganıyla organize edilecek. Kurulacak takımların kadın ve erkeklerden oluşması gerekecek. Her takım 4 – 8 kişi arasında olabilecek.Takımlarda bulunan ilk 2 kadın ve erkeklerin puanları toplamı takım puanını belirleyecek.

Her takım hem kadınlarda, hem erkeklerde 30+ ve 40+ oyuncu oynatmak zorunda olacak. Takım listelerindekioyuncu sıralaması değiştirilemeyecek.

Takımlar Arası Senyör Şampiyonasına kayıtlar 6 Ağustos tarihine kadar devam edecek. 9 – 14 Ağustos arasında oynanacak olan maçlar KKTF Tesislerinde saat 18:00’de başlayacak.

Takımlar Arası Senyör Şampiyonasında kategoriler: “1 Tek erkek, 1 Tek kadın, 1 çift erkek, 1 Çift kadın, 1 Karışık çiftler” şeklinde olacak.

