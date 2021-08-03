Teniste senyörler karşılaşacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Güven Sigorta sponsorluğunda;Takımlar Arası Senyör Şampiyonası düzenleyecek.
Ayni kulüpten olma mecburiyetinin olmayacağı şampiyona “Takımını topla gel” sloganıyla organize edilecek. Kurulacak takımların kadın ve erkeklerden oluşması gerekecek. Her takım 4 – 8 kişi arasında olabilecek.Takımlarda bulunan ilk 2 kadın ve erkeklerin puanları toplamı takım puanını belirleyecek.
Her takım hem kadınlarda, hem erkeklerde 30+ ve 40+ oyuncu oynatmak zorunda olacak. Takım listelerindekioyuncu sıralaması değiştirilemeyecek.
Takımlar Arası Senyör Şampiyonasına kayıtlar 6 Ağustos tarihine kadar devam edecek. 9 – 14 Ağustos arasında oynanacak olan maçlar KKTF Tesislerinde saat 18:00’de başlayacak.
Takımlar Arası Senyör Şampiyonasında kategoriler: “1 Tek erkek, 1 Tek kadın, 1 çift erkek, 1 Çift kadın, 1 Karışık çiftler” şeklinde olacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.