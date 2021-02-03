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Teniste seminerin ilk günü tamamlandı

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Teniste seminerin ilk günü tamamlandı
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Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) yönetimi, Sporcu Ebeveyini Olmak Atölyesi düzenledi.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonundan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu evde kapalı olduğumuz bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek adına, Sporcu Ebeveyini Olmak Atölyesi düzenledi.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Uzm. Psikolog Gözde Acaray tarafından verilecek olan, toplam 3 gün, 4 ayrı oturumda gerçekleşecek online aile seminerinin ilk oturumugooglemeet üzerinden yapıldı.”
 
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