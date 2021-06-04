Teniste seçimli genel kurul yapılacak

Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)yönetim kurulu, seçimli genel kurulu 15 Haziran Salı günü saat 18.00’de KKTF idari binasında gerçekleştirecek.

KKTF başkan adaylarının gerekli evrakları ile KKTF’ye son başvuru tarihi 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 17.00 de sona erecek.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 yılı seçimli genel kurulu federasyona bağlı 11 kulübün oy kullanımı ile gerçekleşecek, seçilen yeni başkanın ve yönetim kurulunun görev süresi ise 2 yıl olacak.

