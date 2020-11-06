Teniste şampiyonluk zamanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde düzenlenen 2. Geleneksel Packsel Veg & Bones Cup’ta şampiyonlar belirlenmeye devam ediyor.
12-16 yaş Erkekler ve Senior kategorilerinde oynanan muhteşem final karşılaşmaları ile devam eden Veg & Bones Cup’takategorilerde oynanan günün final maç sonuçları ve diğer kategorilerde oynanacak final maçlarının programı şöyle;
12 YAŞ ERKEKLER FİNAL:
BORA ERİN - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 1/6 - 3/6
16 YAŞ ERKEKLER FİNAL:
DERİN SAMİOĞLU – TURGAY V. HIDIROĞLU 6/2 - 6/1
SENİOR 40+ KADINLAR FİNAL:
KADRİYE DEBRELİ - İPEK CİVİSİLLİ 3/6 - 6/4 - 4/6
SENİOR 50+ ÇİFT ERKEKLER FİNAL:
Tuncel Türker / Zafer Hıdıroğlu - Çağakan Kansu / Mustafa Taşeli 3/6 – 6/2 – 10/7
VEG & BONES CUP FİNAL MAÇLARI:
12 YAŞ KIZLAR FİNAL:
SELİN ÖNAL – ÖZGÜL ŞAH
14 YAŞ ERKEKLER FİNAL:
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE
16 YAŞ KIZLAR FİNAL:
AZRA SERAY YALKIÇ - ELÇİN ÖZBİLEN
BÜYÜK KADINLAR FİNAL:
SEVİM AKBAŞ - MARİA TATARNİKOVA
BÜYÜK ERKEKLER FİNAL:
DERİN SAMİOĞLU - RASİM ÜLKER
SENİOR 40+ ERKEKLER FİNAL:
ORHUN DOĞASAL - NURSES IRGARE
SENİOR 40+ KARIŞIK ÇİFTLER
ORHUN DOĞASAL / ÖZLEM UÇKAÇ BORANHAN - BURAK GAZİ / İPEK CİVİSİLLİ
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