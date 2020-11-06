Teniste şampiyonluk zamanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde düzenlenen 2. Geleneksel Packsel Veg & Bones Cup’ta şampiyonlar belirlenmeye devam ediyor.

12-16 yaş Erkekler ve Senior kategorilerinde oynanan muhteşem final karşılaşmaları ile devam eden Veg & Bones Cup’takategorilerde oynanan günün final maç sonuçları ve diğer kategorilerde oynanacak final maçlarının programı şöyle;

12 YAŞ ERKEKLER FİNAL:

BORA ERİN - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 1/6 - 3/6

16 YAŞ ERKEKLER FİNAL:

DERİN SAMİOĞLU – TURGAY V. HIDIROĞLU 6/2 - 6/1

SENİOR 40+ KADINLAR FİNAL:

KADRİYE DEBRELİ - İPEK CİVİSİLLİ 3/6 - 6/4 - 4/6

SENİOR 50+ ÇİFT ERKEKLER FİNAL:

Tuncel Türker / Zafer Hıdıroğlu - Çağakan Kansu / Mustafa Taşeli 3/6 – 6/2 – 10/7

VEG & BONES CUP FİNAL MAÇLARI:

12 YAŞ KIZLAR FİNAL:

SELİN ÖNAL – ÖZGÜL ŞAH

14 YAŞ ERKEKLER FİNAL:

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE

16 YAŞ KIZLAR FİNAL:

AZRA SERAY YALKIÇ - ELÇİN ÖZBİLEN

BÜYÜK KADINLAR FİNAL:

SEVİM AKBAŞ - MARİA TATARNİKOVA

BÜYÜK ERKEKLER FİNAL:

DERİN SAMİOĞLU - RASİM ÜLKER

SENİOR 40+ ERKEKLER FİNAL:

ORHUN DOĞASAL - NURSES IRGARE

SENİOR 40+ KARIŞIK ÇİFTLER

ORHUN DOĞASAL / ÖZLEM UÇKAÇ BORANHAN - BURAK GAZİ / İPEK CİVİSİLLİ

