Teniste şampiyonlar belirlendi

GMBTK kortlarında gerçekleşen Ersoy Birkan 9-10-14 Yaş Anı Turnuvası final maçları ile sonuçlandı.
9-10-14 Yaş kategorilerinde gerçekleşen final maçlarının ardından şampiyonlar ve dereceye giren sporcular belli oldu. Turnuvada oynanan final maçları ve alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR FİNAL
DENİZ ABDULLAHOĞLU - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 0/4 2/4
1- GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU
2- DENİZ ABDULLAHOĞLU
9 YAŞ ERKEKLER FİNAL
ASIM ARAS ASTAN - CAFER TOSUNOGLU 2/4 4/2 10/2
1- ASIM ARAS ASTAN
2- CAFER TOSUNOGLU
10 YAŞ KIZLAR FİNAL
LARA ONURLU - GİRNE UMUT YEREBAKAN 1/4 1/4
1-GİRNE UMUT YEREBAKAN
2- LARA ONURLU
10 YAŞ ERKEKLER FİNAL
ASIM ARAS ASTAN - RECEP YALOVALI 4/5 4/2 10/8
1- ASIM ARAS ASTAN
2- RECEP YALOVALI
14 YAŞ KIZLAR FİNAL
ELÇİN ÖZBİLEN - EKİN KARASU 6/3 4/6 6/0
1- ELÇİN ÖZBİLEN
2- EKİN KARASU
14 YAŞ ERKEKLER FİNAL
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - AREN BAYBARS 7/6 7/6
1- TURGAY VURAL HIDIROĞLU
2- AREN BAYBARS
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.