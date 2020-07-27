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Teniste şampiyon GAÜ

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Teniste şampiyon GAÜ
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) NicosiaMotors Tenis Ligi,Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tenis Takımının şampiyonluğu ile sonuçlandı.
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tenis Takımı, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) NicosiaMotors Tenis Ligi Play-Off Final Maçında, Gazimağusa Belediyesi ile girdiği final karşılaşmasında, elde ettiği 5-4’lük skor ile Lig şampiyonu oldu.
Lefkoşa KKTF tesislerinde gerçekleşen Final Maçında 5-4’lük skor elde ederek şampiyon olan GAÜ Tenis Takımı, Kupayı Başbakan Ersin Tatar’dan aldı.  
 
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