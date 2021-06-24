Teniste raketler tur için sallanıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Chicken Planet Tenis Performans Tur (16 yaş altı) genç raketlerin çok çekişmeli ve zevkli grup maçları ile devam ediyor.

12 kız ve 12 erkek sporcunun yer alacağı yıl içerisinde 6 farklı turnuva ve 6 farklı yerde düzenlenecek olan turun ilk turnuvası KKTF kortlarında sürüyor.

KKTF Chicken Planet Tenis Performans Tur-1 de oynanan ikinci günün grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

KIZLAR - Round Rubin:

SEVİM AKBAŞ - SEVİLAY BARUTCU 6/0 – 6/0

EKİN KARASU - AYŞEN ŞAH 7/5 – 6/2

ÖZGÜL ŞAH - NADİR ÇINARLILI 6/3 – 6/3

MELİS MEVLİT - TANSEL ŞIK 6/4 – 7/5

HURİYE ŞIK - SELİN ÖNAL 1/6 – 1/6

ELÇİN ÖZBİLEN - ZEHRA ÇİSE TUĞCU 6/1 – 6/0

SEVİM AKBAŞ - ELÇİN ÖZBİLEN 6/3 – 6/4

NADİR ÇINARLILI - AYŞEN ŞAH 6/0 – 6/0

ÖZGÜL ŞAH - TANSEL ŞIK 2/6 – 0/6

HURİYE ŞIK - SEVİLAY BARUTCU 6/4 – 6/7 – 10/3

MELİS MEVLİT - EKİN KARASU 7/5 – 6/0

ERKEKLER - Round Rubin:

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE 6/2 – 6/4

BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI - CEMAL KONUKLU 6/2 – 6/3

ERSEL KALFAOĞLU - ERİN SCHROTTER BOZKAYA 6/2 – 6/0

ARAS ÇELİK - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 4/6 – 3/6

ENVER ADA GENÇEL - TOPRAK BERKOL 0/6 – 0/6

ERİN SCHROTTER BOZKAYA - BATUR EVRE 1/6 – 2/6

ARAS ÇELİK - İBRAHİM CAN ARABACI 2/6 – 7/5 – 10/5

ENVER ADA GENÇEL - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 2/6 – 1/6

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - CEMAL KONUKLU 6/2 – 6/3

ERSEL KALFAOĞLU - TOPRAK BERKOL 6/2 – 6/2



