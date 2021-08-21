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Teniste performans TUR-3 heyecanı sürüyor

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Teniste performans TUR-3 heyecanı sürüyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon (KKTF) tarafından düzenlenen Chicken Planet (16 Yaş Altı) Tenis Performans TUR-3, DAÜ kortlarında gerçekleşen çok çekişmeli ve zevkli grup maçları ile devam ediyor.
Tenis Performans TUR-3 de oynanan kız ve erkekler de grup maçlarında günün sonuçları şu şekilde;
KIZLAR:
TANSEL ŞIK – MELİS MEVLİT   6/4 7/5
ÖZGÜL ŞAH – EKİN KARASU   2/6 4/6
HURİYE ŞIK – AYŞEN ŞAH   1/6 4/6
SELİN ÖNAL –SEVİLAY BARUTCU  6/2 6/0
ELÇİN ÖZBİLEN – ZEHRA ÇİSE TUĞCU   W.O.
NADİR ÇINARLILI – SEVİM AKBAŞ   6/3 7/5
ERKEKLER:
TOPRAK ALTUNTAŞ  - ERİN SCHROTTER BOZKAYA   1/6 1/6
ARAS ÇELİK - ERSEL KALFAOĞLU   2/6 3/6
TOPRAK BERKOL - ENVER ADA GENÇEL  6/0 6/2
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - CEMAL KONUKLU   6/2 6/0
İBRAHİM CAN ARABACI – BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI    7/5 0/6 15/13
GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK  - BATUR EVRE   6/3 4/6 5/10
 
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