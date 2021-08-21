Teniste performans TUR-3 heyecanı sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon (KKTF) tarafından düzenlenen Chicken Planet (16 Yaş Altı) Tenis Performans TUR-3, DAÜ kortlarında gerçekleşen çok çekişmeli ve zevkli grup maçları ile devam ediyor.
Tenis Performans TUR-3 de oynanan kız ve erkekler de grup maçlarında günün sonuçları şu şekilde;
KIZLAR:
TANSEL ŞIK – MELİS MEVLİT 6/4 7/5
ÖZGÜL ŞAH – EKİN KARASU 2/6 4/6
HURİYE ŞIK – AYŞEN ŞAH 1/6 4/6
SELİN ÖNAL –SEVİLAY BARUTCU 6/2 6/0
ELÇİN ÖZBİLEN – ZEHRA ÇİSE TUĞCU W.O.
NADİR ÇINARLILI – SEVİM AKBAŞ 6/3 7/5
ERKEKLER:
TOPRAK ALTUNTAŞ - ERİN SCHROTTER BOZKAYA 1/6 1/6
ARAS ÇELİK - ERSEL KALFAOĞLU 2/6 3/6
TOPRAK BERKOL - ENVER ADA GENÇEL 6/0 6/2
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - CEMAL KONUKLU 6/2 6/0
İBRAHİM CAN ARABACI – BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 7/5 0/6 15/13
GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - BATUR EVRE 6/3 4/6 5/10
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.