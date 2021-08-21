Teniste performans TUR-3 heyecanı sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon (KKTF) tarafından düzenlenen Chicken Planet (16 Yaş Altı) Tenis Performans TUR-3, DAÜ kortlarında gerçekleşen çok çekişmeli ve zevkli grup maçları ile devam ediyor.

Tenis Performans TUR-3 de oynanan kız ve erkekler de grup maçlarında günün sonuçları şu şekilde;

KIZLAR:

TANSEL ŞIK – MELİS MEVLİT 6/4 7/5

ÖZGÜL ŞAH – EKİN KARASU 2/6 4/6

HURİYE ŞIK – AYŞEN ŞAH 1/6 4/6

SELİN ÖNAL –SEVİLAY BARUTCU 6/2 6/0

ELÇİN ÖZBİLEN – ZEHRA ÇİSE TUĞCU W.O.

NADİR ÇINARLILI – SEVİM AKBAŞ 6/3 7/5

ERKEKLER:

TOPRAK ALTUNTAŞ - ERİN SCHROTTER BOZKAYA 1/6 1/6

ARAS ÇELİK - ERSEL KALFAOĞLU 2/6 3/6

TOPRAK BERKOL - ENVER ADA GENÇEL 6/0 6/2

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - CEMAL KONUKLU 6/2 6/0

İBRAHİM CAN ARABACI – BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 7/5 0/6 15/13

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - BATUR EVRE 6/3 4/6 5/10

