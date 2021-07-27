Teniste Performans Tur-2 heyecanı başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Chicken Planet (16 yaş altı) Tenis Performans Tur devam ediyor.

12 kız ve 12 erkek sporcunun katılımıyla yıl içerisinde 6 farklı turnuva ve 6 farklı yerde düzenlenecek olan turun ikincisi Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında başladı.

KKTF Chicken Planet Tenis Performans Tur-2 de oynanan ilk günün grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

KIZLAR - Round Rubin:

TANSEL ŞIK - SEVİM AKBAŞ 4/6 3/6

HURİYE ŞIK - SEVİLAY BARUTCU 6/7 0/6

SELİN ÖNAL - ÖZGÜL ŞAH 6/3 6/3

AYŞEN ŞAH - ELÇİN ÖZBİLEN W.O.

ZEHRA ÇİSE TUĞCU - EKİN KARASU 4/6 6/4 10/7

MELİS MEVLİT - NADİR ÇINARLILI W.O.

ERKEKLER - Round Rubin:

CEMAL KONUKLU - BATUR EVRE 4/6 4/6

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 3/6 1/6

İBRAHİM CAN ARABACI - TOPRAK BERKOL 3/6 1/6

ENVER ADA GENÇEL - ERSEL KALFAOĞLU 1/6 1/6

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - TOPRAK ALTUNTAŞ 6/0 6/0

ERİN SCHROTTER BOZKAYA - ARAS ÇELİK 2/6 2/6

