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Teniste Özel Vasıf Cup heyecanı başlıyor

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Teniste Özel Vasıf Cup heyecanı başlıyor
Ülkemiz tenisinin yaşayan efsanelerindenÖzel Vasıf, adının verildiği ve her yaş grubundan raketlerin katılım ile gerçekleşecek ÖZEL VASIF CUP Lefkoşa Şehir Kulübü’nde başlıyor.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ileLefkoşa Şehir Kulübü tarafından 10-23 Ekim 2022 tarihleriarasındadüzenlenecek ÖZEL VASIF CUP 8-9-10-12-14-16 Yaşgrupları, 13+ Büyükler, SenyörlerveLisanssızYeniBaşlayanlarkategorilerindeLefkoşaŞehirKulübükortlarındagerçekleşecek.
 
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