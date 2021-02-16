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Teniste online heyecan sürüyor

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Teniste online heyecan sürüyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen Online Tenis Bilgi Yarışması devam ediyor.
Online Tenis Bilgi Yarışmasındadün akşam saat 20.00’de Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Facebook hesabından canlı olarak gerçekleşti. Dün akşam Özdemir Manavoğlu ile Bartu Güvensoy, Zafer Hıdıroğlu ile Turgay Hıdıroğlu, Mustafa Taşeli ile Doruk Taşeli, Kemal Türker ile Tuncel Türker, Arsen Güvensoy ile Laden Güvensoy ve Bora Erin ile Aras Çelik,takımları karşılaştılar. 
 
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