Teniste online heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen Online Tenis Bilgi Yarışması devam ediyor.
Online Tenis Bilgi Yarışmasındadün akşam saat 20.00’de Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Facebook hesabından canlı olarak gerçekleşti. Dün akşam Özdemir Manavoğlu ile Bartu Güvensoy, Zafer Hıdıroğlu ile Turgay Hıdıroğlu, Mustafa Taşeli ile Doruk Taşeli, Kemal Türker ile Tuncel Türker, Arsen Güvensoy ile Laden Güvensoy ve Bora Erin ile Aras Çelik,takımları karşılaştılar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.