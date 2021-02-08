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Teniste online bilgi yarışması düzenlenecek

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Teniste online bilgi yarışması düzenlenecek
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Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) yönetim kurulu, bir yeniliğe imza attı.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu bilgi yarışması düzenleyecek. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun düzenleyeceği bilgi yarışmasının tanıtımı, federasyonun facebook sayfasında yayınlandı. Bilgi yarışması, 20 Şubat’ta saat 20:20’de online olarak gerçekleştirilecek.
Bilgi yarışmasına kayıt yapmak isteyen kişiler, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu facebook sayfasına veya yönetim kurulu üyesi Sercan Erozan’a mesaj atabilecekler.
 
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