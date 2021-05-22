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Teniste Mağusa ve Lefkoşa’nın haftası

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Teniste Mağusa ve Lefkoşa’nın haftası
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 Nicosia Motors Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan 2. hafta maçları zevkli, heyecanlı ve çok çekişmeli geçti.
Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünü konuk etti. Başa baş geçen karşılaşmayı 4-3 lük skorla Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazanmayı bildi. Ligin B grubunda ise Pakan Spor Kulübü Derneği ile Lefkoşa Şehir Kulübü, KKTF kortlarında karşı karşıya geldi. Zevkli maçlardan 5-2’lik skorla Lefkoşa Şehir Kulübü galip geldi.
 
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