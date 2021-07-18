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Teniste maçlar kıran kırana geçti

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Nicosia Motors Tenis Ligi yarı final ilk maçları kıran kırana geçerken, Cumartesi başlayan maçlar, Pazar tamamlandı

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Teniste maçlar kıran kırana geçti
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen NicosiaMotorsTenis Ligi yarı final ilk maçları kıran kırana geçerken, Cumartesi başlayan maçlar, Pazar sabaha yakın tamamlandı.
Oldukça çekişmeli geçen maçlar sonunda Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünü mağlup eden Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi’ni eden Lefkoşa Şehir Kulübü, yarı final ilk maçlarını kazanan takımlar oldular.
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü-Doğu Akdeniz Üniversitesi:2-3
Batur Evre-Mustafa Zorba:0-6/2-6
Peter Baca-Şevki Öksüzoğluları:4-6/2-6
Nadir Çınarlılı-Melis Mevlit: 6-2 6-1
Sona Priscokva-Tuğçe Tuğcu:4-6/6-3/4-6
E.Özbilen/S.Priscokova-F.Kayol/T.Tuğçe:6-4/6-3
P.Baca/M.Sonat- Ş.Öksüzoğluları/R.Ülker:7-6/6-5
Lefkoşa Şehir Kulübü-Girne Amerikan Üniversitesi:4-3
Derin Samioğlu-Turgay Hıdıroğlu:6-0/6-0
Yenal Esenel-Kemal Türker:1-6/2-6
Tansel Şık-Azra Yalkıç:6-2/1-6/0-6
İzem Civisilli-Selin Önal:4-6/6-3/7-6
B.Örek/Y.Esenel-C.Taşer/T.Hıdıroğlu:6-4/6-3
T.Şık/E.Şevket-A.Yalkıç/S.Akbaş:3-6/1-6
D.Samioğlu/ İ.Civisilli- K.Türker/ S.Akbaş:6-1/6-3
 
 
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