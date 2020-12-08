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Teniste KTSYD Master Kupası başlıyor

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KTSYD’nin tenis branşında KKTF ile yapacağı ilk kez organizasyon olan “KTSYD Master Kupası” bugün başlıyor

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Teniste KTSYD Master Kupası başlıyor
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen “KTSYD Master Kupası” 9 Aralık Çarşamba günü başlıyor.
KKTF kortlarında yer alacak olan organizasyon 12-14-16 ve Büyükler kategorilerinde kadın ve erkekler olmak üzere düzenlenecek. İlk iki gün mevcut kategorilerde oynanacak çeyrek finallerin ardından yarı final maçları ile beraber organizasyonun final maçları 12 Aralık Cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak.
KTSYD’nin tenis branşında KKTF ile ilk kez yapacağı organizasyonda kategorilerinde ilk 8’de yer alan tenisçiler mücadele ediyor. Turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.
 
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