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Teniste kesintisiz heyecan

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Teniste kesintisiz heyecan
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun (KKTF)organize ettiği Dünya Oto Cup turnuvasında kategorilerde heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor.
KKTF tesislerinde seyircisiz olarak devam eden Dünya Oto Cup kategorilerinde gerçekleşen muhteşem maçlarda zevkli mücadeleler ortaya çıkarken, yarı finalistler ve finalistler de belirleniyor.
 
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