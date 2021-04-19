Teniste kesintisiz heyecan

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun (KKTF)organize ettiği Dünya Oto Cup turnuvasında kategorilerde heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor.

KKTF tesislerinde seyircisiz olarak devam eden Dünya Oto Cup kategorilerinde gerçekleşen muhteşem maçlarda zevkli mücadeleler ortaya çıkarken, yarı finalistler ve finalistler de belirleniyor.

