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Teniste kapalı kort yenilendi

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Teniste kapalı kort yenilendi
Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yönetiminin, federasyon tesislerini iyileştirme çalışmaları devam ediyor.
İbrahim Özkahraman’ın katkılarıyla gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarında kapalı kort yenileme projesi de bitti. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, “Federasyon adına İbrahim Özkahraman’ave ekibini çok teşekkür ederim. Gerçekten bizim için önemli bir katkı yaptılar.” açıklamasını yaptı.
 
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